«Есть разочарования и депрессивные элементы»: глава ЦИК описала настроение избирателей

Памфилова считает, что устойчивость избирательной системы во многом зависит от людей внутри комиссий. Не менее половины их состава представляют политические партии, остальную часть — гражданское общество. Глава ЦИК также допустила трудности во время предстоящей кампании: по её словам, многие партии, в том числе парламентские, «немножко подустали быть хорошими», поэтому на «определённые сложности» нужно будет реагировать оперативно.