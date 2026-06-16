Приговор по кражам в «Гидромаше» обжаловали прокуратура и адвокаты

Прокуратура не согласилась с частичным оправданием и подала кассационное представление на приговор в отношении признанных невиновными работников. А вынесенное виновнику наказание, судя по картотеке райсуда, обжаловали адвокаты. Военный пенсионер Валерий Ножиков просил у суда оправдания. По словам его адвоката, в апелляции защита намерена доказать, что бывший военный представитель «Гидромаша» не причастен к организации хищений на заводе: на пенсии он покупал и ремонтировал для перепродажи какие-то детали, которые ему приносили знакомые. При этом один из работников, у которого нашли гараж с множеством неучтенных запчастей, по досудебному соглашению был освобожден от уголовной ответственности. Изначально расследование начиналось с оперативной разработки петербургского УФСБ, сотрудники которого искали каналы контрабандных поставок компонентов для авиации за рубеж, и с этой целью провели контролируемую закупку.