Депутаты поддержали отмену компенсации расходов на семейное образование

Как отметила Наталья Зверева, численность детей, получающих общее семейное образование в Пермском крае, ежегодно увеличивается. В 2025—2026 учебном году число таких детей составило 2180 против 1966 годом ранее. Увеличение обусловлено в том числе предоставлением родителям компенсации затрат на семейное образование. Согласно открытым данным, базовый размер компенсации затрат на семейное образование в регионе составляет от 22,4 до 62,5 тыс. руб. за учебный год, в зависимости от класса обучения. Вместе с тем, по словам госпожи Зверевой, в общеобразовательных учреждениях региона достаточно мест для обучения всех проживающих на его территории детей. Кроме того, проект закона разработан с целью совершенствования механизмов образования детей с ОВЗ.