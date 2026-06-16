Ростовские предприниматели назвали падение спроса одной из главных проблем рынка

В ходе исследования предпринимателям предложили объяснить причины изменения числа конкурентов на их рынках за последние три года. Представители компаний, отметившие сокращение числа участников рынка, среди основных факторов называли санкционные ограничения, рост цен и себестоимости продукции, а также падение спроса и снижение доходов населения. По их мнению, именно эти факторы привели к ухудшению рентабельности бизнеса и уходу части компаний с рынка.