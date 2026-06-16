Пожар в забытой людьми детской больнице сняли жители волгоградской Дубовки

Пожар вспыхнул ранним утром 16 июня в городе Дубовка Волгоградской области. Местные жители предполагают — здание заброшенной детской больницы могли пожечь неизвестные.
По словам горожан, пламя охватило строение около пяти утра. Судя по видео, большинство местных жителей в это время ещё крепко спали: доносится только пение птиц, да видны клубы пламени, застилающие восходящее солнце.
Ещё один ролик снял тот, кто, похоже, живёт поближе к заброшке на улице Гагарина, 24, — в кадр попали языки пламени и слышно, как потрескивает горящее покрытие кровли.
В дубовском паблике в стихах рассказали историю здания. Прежде здесь была больница. Сначала в ней располагалась детская хирургия, позже стали принимать маленьких пациентов врачи других специальностей. А последние 20 лет о строении никто не беспокоится — его облюбовали бомжи, хотя им можно было бы распорядиться по-хозяйски.
Как предполагают местные жители, достаточно было брошенного окурка или поднесённой спички, чтобы вспыхнул огонь. Тушили его около четырёх часов.
Всего за минувшие сутки в регионе произошло 10 пожаров, сообщают в региональном спасательном главке.
В Ворошиловском районе Волгограда, хуторе Прудентов Палласовского района, а также волжских СНТ «Семеренко» и СНТ «Дружба» горели хозпостройки. В Камышине пламя охватило домашние вещи в квартире, а в волгоградском СНТ «Шельф» — в дачном доме.
В селе Кислово Быковского района вспыхнул пластиковый мусорный контейнер, в городе Серафимович — деревянный пол в заброшке, а в посёлке Самофаловка Городищенского района — деревянный дом.
Ранее крупный пожар вспыхнул в 9-этажке на севере Волгограда.
Видео: t.me/dubovskibazar.