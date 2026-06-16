Пожар в забытой людьми детской больнице сняли жители волгоградской Дубовки

В дубовском паблике в стихах рассказали историю здания. Прежде здесь была больница. Сначала в ней располагалась детская хирургия, позже стали принимать маленьких пациентов врачи других специальностей. А последние 20 лет о строении никто не беспокоится — его облюбовали бомжи, хотя им можно было бы распорядиться по-хозяйски.