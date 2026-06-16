Иммунолог Тыринова рассказала, почему аллергиков становится больше

По словам эксперта, климатические изменения приводят к более раннему началу сезона цветения и увеличению его продолжительности. Это означает, что люди больше времени страдают от аллергии и чувствуют себя хуже. Кроме того, больше углекислого газа в воздухе заставляет растения производить больше пыльцы, которая является главным виновником аллергии.