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Иммунолог Тыринова рассказала, почему аллергиков становится больше

Во всём виновато глобальное потепление.

Источник: Нижегородская правда

В мире наблюдается тревожная тенденция: аллергические заболевания становятся всё более частыми и распространёнными, и это напрямую связано с глобальным потеплением. Об этом сообщила Тамара Тыринова, завлабораторией НИИ фундаментальной и клинической иммунологии, в интервью для ТАСС.

По словам эксперта, климатические изменения приводят к более раннему началу сезона цветения и увеличению его продолжительности. Это означает, что люди больше времени страдают от аллергии и чувствуют себя хуже. Кроме того, больше углекислого газа в воздухе заставляет растения производить больше пыльцы, которая является главным виновником аллергии.

Из-за изменения климата появляются новые виды растений и насекомых, которые могут вызывать аллергию или менять реакцию людей на уже известные аллергены. Всё это делает проблему аллергии сложнее и требует комплексного решения, подчеркнула эксперт.

Ранее на сайте pravda-nn.ru нижегородцам рассказали, как отличить аллергию от ОРВИ по первым симптомам.