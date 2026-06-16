ГИМС: в Калининградской области снизилось число происшествий на воде

Количество происшествий на воде в Калининградской области за последние пять лет снизилось, однако случаи с летальным исходом по-прежнему фиксируются. Об этом 11 июня на пресс-конференции в региональном инфоцентре ТАСС заявил главный государственный инспектор по маломерным судам области Сергей Козлов.
По его словам, в течение прошлого года спасатели оказали помощь почти тысяче человек. При этом полностью избежать трагедий не удалось.
«В прошлом году у нас двое детей утонуло, к сожалению. Все это произошло по недосмотру родителей», — отметил Сергей Козлов.
На проблему гибели людей на воде также обратил внимание директор Управления по делам гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций Балтийского городского округа Евгений Олешкевич. По его словам, в прошлом году на территории городского округа был зафиксирован один смертельный случай — погиб приезжий, купавшийся в запрещенном месте.
Среди основных причин происшествий на воде Сергей Козлов назвал купание в состоянии алкогольного опьянения, отдых в необорудованных местах, оставление детей без присмотра и игнорирование ограничений во время шторма.
Участники пресс-конференции также напомнили об опасности отбойных течений. Президент Федерации серфинга Калининградской области Евгений Исхаков посоветовал не паниковать, если человека начинает уносить от берега.
«Нужно либо позволить этому течению немного вынести себя в открытое море и затем возвращаться к берегу уже в стороне от него, либо выплывать перпендикулярно этому течению и потом возвращаться через прибой в сторону берега», — рассказал Исхаков.
В этом году в Калининградской области организовано 39 пляжей. При этом, как сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Васильев, санитарно-эпидемиологические заключения на момент пресс-конференции получили 30 из них.