Чем чертёж не шутит. Путь молодого строителя от разнорабочего до инженера

Многие молодые люди сейчас предпочитают заниматься делом, которое действительно нравится. Они не против осваивать трудоёмкие специальности, лишь бы видеть конкретный итог своего труда и чувствовать его значимость.
21-летний ростовчанин Максим Сугаченко свой путь начинал разнорабочим, но всего за год успел стать инженером производственно-технического отдела (ПТО). Теперь его задачи — проведение расчётов, работа с исполнительной документацией и взаимодействие с проверяющими органами. Чем же привлекает молодёжь строительная отрасль, выяснил rostov.aif.ru.
Копал, таскал, красил.
Трудиться на стройку Максим пришёл не сразу. После окончания школы и колледжа он брался за любые подработки, пока знакомый не привёл его на объект. Начинал с самого простого: копал, таскал, красил металл и дерево. Эмоции поначалу были не радужными — утомляли тяжёлый физический труд и однообразные задачи.
Поворотным стал момент, когда руководитель узнал, что парень совмещает работу с учёбой на строительном факультете университета. Так Максим получил шанс попробовать себя в роли инженера — технической должности, где нужны не только руки, но и голова.
Его обычный день начинается с подготовки документации для проверок. Далее — выезд на площадку, переговоры с заказчиками и руководством, получение новых задач. Нередко рабочий день может затянуться до вечера, особенно в сезон (тёплое время года).
«Самое тяжёлое в этой работе — принимать ответственные решения, которые устроят всех. Очень часто приходится рассчитывать только на собственные силы, знания и умения», — признался инженер.
Нестандартные решения приходится принимать постоянно. Например, если требования со стороны заказчика меняются, то нужно быстро найти технически грамотный путь их реализации.
Главной сложностью в строительном деле была и остаётся погода. Из-за проливных дождей или сильного зноя могут сорваться сроки, а люди — остаться без работы. Поэтому нужно действовать без промедления, как говорится, ловить момент, пока ситуация позволяет.
Ягуары в тени.
Одним из самых сложных и первым самостоятельным объектом Максима стал вольер для содержания кошачьих в зоопарке. Нужно было уложиться в сроки и бюджет, но проект постоянно менялся.
«Поначалу казалось, что объект обычный, но заказчик придумал немало нововведений. Мы возводили вольеры для ягуаров и сервалов, принимали нестандартные решения по электрике, дизайну, конструктиву, доступам для обслуживания животных», — рассказал парень.
Например, строителям пришлось увеличить количество комнат для обслуживающего персонала — чтобы сотрудникам было удобно работать. Добавили специальные решётки и сетки, чтобы хищники не сбежали. Это решение принесло двойную пользу: защита создаёт дополнительную тень в жаркие дни, и животные не перегреваются.
Для Максима каждый завершённый объект — повод для гордости. И она возрастает в несколько раз, если речь идёт о месте, куда приходят семьи с детьми.
«Здорово, когда то, во что ты каждый день вкладывал все силы, наконец-то может приносить людям радость», — делится гость нашей редакции.
Максим признаётся: когда только выбирал этот путь, многие друзья шутили, что он идёт в профессию, где главное — умение таскать тяжести.
«Но за время практики я понял одну простую, но важную истину: это очень ответственный труд. Каждая цифра в чертеже, каждый расчёт нагрузки или выбор материала — это не просто строчки в отчёте или файлы на компьютере. Это гарантия того, что здание простоит десятилетия, выдержит любые нагрузки, а люди внутри будут в полной безопасности. Цена инженерной ошибки слишком высока, поэтому здесь абсолютно исключены “авось” или работа наугад», — подчеркнул Максим.
При этом в обществе, признался парень, существует заблуждение. Многие думают, будто инженер-строитель боится так называемой «грязной работы», сторонится площадки и предпочитает иметь дело исключительно с документами, сидя в чистом офисе с кондиционером.
«Хороший инженер обязан понимать технологические процессы изнутри, чувствовать материал и уважать труд рабочих. Я не сижу в офисе. Если на объекте возникает спорный момент или срочная необходимость, я спокойно возьму мастерок, чтобы на деле показать, как правильно положить кирпич, или сам прибью гвоздь, если это нужно для оперативного решения задачи», — пояснил молодой специалист.
Документы, сметы и расчёты — это, отмечает парень, фундамент работы, но реальный, осязаемый результат рождается именно на площадке, в рабочем гуле и строительной пыли.
К слову, ещё один стереотип о том, что стройка — сугубо мужское дело, сегодня утратил актуальность. Вместе с Максимом в отрасли работают и женщины — в снабжении, бухгалтерии, среди заказчиков.
Опыт против знаний.
Максим уверен: карьерный рост в строительстве возможен, если получить образование, набраться опыта, научиться быстро мыслить и брать на себя ответственность.
Парень утверждает, что всегда старается расти. В его планах — открыть своё дело, брать заказы, стать руководителем. И не так важно, что учился он неидеально: в школе был троечником, в колледже — хорошистом. Но в профильных предметах разбирался хорошо, а курсовые сдавал раньше всех.
«Изначально я вообще не планировал заниматься чем-то подобным. Чуть позже начал понимать, что с этим делом надо связать жизнь, но не мог никак найти момент, чтоб начать. Во время учёбы решил, что это время пришло», — поделился воспоминаниями Максим Сугаченко.
А потом он по-настоящему влюбился в строительство из-за тех эмоций, которые дарит эта работа. Для него это захватывающий вызов: превращать сухие чертежи и смелые замыслы в реальность. А главная награда — возможность оправдать доверие людей.
«Для меня эта профессия — не просто способ заработка, а возможность оставлять после себя что-то настоящее. И делать это, гармонично сочетая инженерный ум с готовностью испачкать руки, когда того требует дело», — заключил Максим Сугаченко.
Тем, кто хочет преуспеть в строительстве, он советует работать много, быть точным, пунктуальным и уметь быстро действовать в критических ситуациях. Ведь профи в этой сфере возводят не только здания, но и собственную репутацию, которая в дальнейшем становится главным капиталом.