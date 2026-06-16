Чем чертёж не шутит. Путь молодого строителя от разнорабочего до инженера

«Но за время практики я понял одну простую, но важную истину: это очень ответственный труд. Каждая цифра в чертеже, каждый расчёт нагрузки или выбор материала — это не прос­то строчки в отчёте или файлы на компьютере. Это гарантия того, что здание прос­тоит десятилетия, выдержит любые нагрузки, а люди внутри будут в полной безопасности. Цена инженерной ошибки слишком высока, поэтому здесь абсолютно исключены “авось” или работа наугад», — подчеркнул Максим.