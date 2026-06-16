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Путь молодого строителя от разнорабочего до инженера

Многие молодые люди сейчас предпочитают заниматься делом, которое действительно нравится. Они не против осваивать трудоёмкие специальности, лишь бы видеть конкретный итог своего труда и чувствовать его значимость.

Источник: АиФ Ростов-на-Дону

Многие молодые люди сейчас предпочитают заниматься делом, которое действительно нравится. Они не против осваивать трудоёмкие специальности, лишь бы видеть конкретный итог своего труда и чувствовать его значимость.

21-летний ростовчанин Максим Сугаченко свой путь начинал разнорабочим, но всего за год успел стать инженером производственно-технического отдела (ПТО). Теперь его задачи — проведение расчётов, работа с исполнительной документацией и взаимодействие с проверяющими органами. Чем же привлекает молодёжь строительная отрасль, выяснил rostov.aif.ru.

Копал, таскал, красил.

Трудиться на стройку Максим пришёл не сразу. После окончания школы и колледжа он брался за любые подработки, пока знакомый не привёл его на объект. Начинал с самого прос­того: копал, таскал, красил металл и дерево. Эмоции поначалу были не радужными — утомляли тяжёлый физический труд и однообразные задачи.

Поворотным стал момент, когда руководитель узнал, что парень совмещает работу с учёбой на строительном факультете университета. Так Максим получил шанс попробовать себя в роли инженера — технической должности, где нужны не только руки, но и голова.

Его обычный день начинается с подготовки документации для проверок. Далее — выезд на площадку, переговоры с заказчиками и руководством, получение новых задач. Нередко рабочий день может затянуться до вечера, особенно в сезон (тёплое время года).

«Самое тяжёлое в этой работе — принимать ответственные решения, которые устроят всех. Очень часто приходится рассчитывать только на собственные силы, знания и умения», — признался инженер.

Нестандартные решения приходится принимать постоянно. Например, если требования со стороны заказчика меняются, то нужно быстро найти технически грамотный путь их реализации.

Главной слож­ностью в строительном деле была и остаётся погода. Из-за проливных дождей или сильного зноя могут сорваться сроки, а люди — остаться без работы. Поэтому нужно действовать без промедления, как говорится, ловить момент, пока ситуация позволяет.

Ягуары в тени.

Одним из самых сложных и первым самостоятельным объектом Максима стал вольер для содержания кошачьих в зоо­парке. Нужно было уложиться в сроки и бюджет, но проект постоянно менялся.

«Поначалу казалось, что объект обычный, но заказчик придумал немало нововведений. Мы возводили вольеры для ягуаров и сервалов, принимали нестандартные решения по электрике, дизайну, конструктиву, доступам для обслуживания животных», — рассказал парень.

Например, строителям пришлось увеличить количество комнат для обслуживающего персонала — чтобы сотрудникам было удобно работать. Добавили специальные решётки и сетки, чтобы хищники не сбежали. Это решение принесло двойную пользу: защита создаёт дополнительную тень в жаркие дни, и животные не перегреваются.

Для Максима каждый завершённый объект — повод для гордости. И она возрастает в несколько раз, если речь идёт о месте, куда приходят семьи с детьми.

«Здорово, когда то, во что ты каждый день вкладывал все силы, наконец-то может приносить людям радость», — делится гость нашей редакции.

Максим признаётся: когда только выбирал этот путь, многие друзья шутили, что он идёт в профессию, где главное — умение таскать тяжести.

«Но за время практики я понял одну простую, но важную истину: это очень ответственный труд. Каждая цифра в чертеже, каждый расчёт нагрузки или выбор материала — это не прос­то строчки в отчёте или файлы на компьютере. Это гарантия того, что здание прос­тоит десятилетия, выдержит любые нагрузки, а люди внутри будут в полной безопасности. Цена инженерной ошибки слишком высока, поэтому здесь абсолютно исключены “авось” или работа наугад», — подчеркнул Максим.

При этом в обществе, признался парень, су­ще­ству­ет заблуждение. Многие думают, будто инженер-строитель боится так называемой «грязной работы», сторонится площадки и предпочитает иметь дело исключительно с документами, сидя в чистом офисе с кондиционером.

«Хороший инженер обязан понимать технологические процессы изнутри, чувствовать материал и уважать труд рабочих. Я не сижу в офисе. Если на объекте возникает спорный момент или срочная необходимость, я спокойно возьму мастерок, чтобы на деле показать, как правильно положить кирпич, или сам прибью гвоздь, если это нужно для оперативного решения задачи», — пояснил молодой спе­циа­лис­т.

Документы, сметы и расчёты — это, отмечает парень, фундамент работы, но реальный, осязаемый результат рождается именно на площадке, в рабочем гуле и строительной пыли.

К слову, ещё один стереотип о том, что стройка — сугубо мужское дело, сегодня утратил актуальность. Вместе с Максимом в отрасли работают и женщины — в снабжении, бухгалтерии, среди заказчиков.

Опыт против знаний.

Максим уверен: карьерный рост в строительстве возможен, если получить образование, набраться опыта, научиться быстро мыслить и брать на себя ответственность.

Парень утверждает, что всегда старается расти. В его планах — открыть своё дело, брать заказы, стать руководителем. И не так важно, что учился он неидеально: в школе был троечником, в колледже — хорошистом. Но в профильных предметах разбирался хорошо, а курсовые сдавал раньше всех.

«Изначально я вообще не планировал заниматься чем-то подобным. Чуть позже начал понимать, что с этим делом надо связать жизнь, но не мог никак найти момент, чтоб начать. Во время учёбы решил, что это время пришло», — поделился воспоминаниями Максим Сугаченко.

А потом он по-настоящему влюбился в строительство из-за тех эмоций, которые дарит эта работа. Для него это захватывающий вызов: превращать сухие чертежи и смелые замыслы в реальность. А главная награда — возможность оправдать доверие людей.

«Для меня эта профессия — не прос­то способ заработка, а возможность оставлять после себя что-то настоящее. И делать это, гармонично сочетая инженерный ум с готовностью испачкать руки, когда того требует дело», — заключил Максим Сугаченко.

Тем, кто хочет преуспеть в строительстве, он советует работать много, быть точным, пунктуальным и уметь быстро действовать в критических ситуациях. Ведь профи в этой сфере возводят не только здания, но и собственную репутацию, которая в дальнейшем становится главным капиталом.