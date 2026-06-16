Атаки ВСУ побудили волгоградца вступить в войска БпС

Оператор БпЛА с позывным «Костер» — уроженец Михайловки Волгоградской области. До заключения контракта с Министерством обороны Российской Федерации жил обычной жизнью. За его плечами учеба в колледже, служба по призыву, работа по специальности. Решение вступить в войска беспилотных систем принял, с его слов, поняв, что киевский режим стал слишком настырным в попытках атаковать дронами родной регион. Не мог остаться в стороне и встал на защиту Родины. Важный шаг волгоградца поддержала семья.