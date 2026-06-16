Коломенские бренды вошли в топ-50 объектов гастротуризма России

Три бренда Коломенского округа Московской области вошли в топ-50 объектов гастротуризма России по версии путеводителя 50 Best Tastes of Russia. Рейтинг составлялся в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Пятую позицию занял «Коломенский посад» как единый музейно-творческий кластер. Это первое попадание в рейтинг не просто отдельного музея, а целого объединения, в который входят более десятка известных коломенских брендов — от пастилы до арткоммуналки.
Также в рейтинг вошел агротуристический комплекс «ЭкоДеревушка» с улиточной и крокодиловой фермами. Кроме того, эксперты отметили загородный отель-замок La Ferme de Rêve с прогрессивным фермерским хозяйством и сафари-парком.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.