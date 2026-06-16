Воронежские волонтеры вернут в семью совенка, которого туристы увезли с водохранилища

Специалисты центра «Сердце леса» готовят к возвращению в дикую природу слетка серой неясыти. Малыша привезли в город отдыхающие, которые заметили его в темноте, возвращаясь с выходных на водохранилище. По словам очевидцев, совенок то ли сам сел на автомобиль, то ли его слегка задели машиной — толком никто не понял, поэтому испуганные люди решили перестраховаться и забрать птицу с собой, чтобы передать зоозащитникам. Об этом добровольцы рассказали 15 июня.