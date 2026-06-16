В Тамбовской области в пятый раз не смогли продать цех оборонного завода

Имущественный комплекс находится на улице Комсомольской, 21 в Тамбове. Он включает двухэтажное здание цеха № 3 площадью 5,3 тыс. кв. м, земельный участок под ним на 6,2 тыс. кв. м и металлическую эстакаду на 52,2 кв. м в ветхом состоянии. Его планировали реализовать на торгах в форме публичного предложения одним лотом.