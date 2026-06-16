В Тамбовской области в пятый раз не смогли продать цех оборонного завода

Не состоялись пятые торги по продаже цеха № 3 тамбовского оборонного завода «Ревтруд» (входит в воронежский концерн «Созвездие», управляемый ГК «Динамика»). Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Памятник и комплекс Тамбовской винной монополии». Его начальная цена составляла 74,3 млн руб., цена отсечения — 37,2 млн руб. Это следует из документации тендера.
Имущественный комплекс находится на улице Комсомольской, 21 в Тамбове. Он включает двухэтажное здание цеха № 3 площадью 5,3 тыс. кв. м, земельный участок под ним на 6,2 тыс. кв. м и металлическую эстакаду на 52,2 кв. м в ветхом состоянии. Его планировали реализовать на торгах в форме публичного предложения одним лотом.
Продолжается прием заявок на вторые торги по продаже имущества «Ревтруда». На аукцион выставлены прирельсовый склад площадью 3,4 тыс. кв. м и земельный участок на 2,9 тыс. кв. м под ним. Их начальная цена составляет 42,7 млн руб. Итоги этого тендера планируют подвести 9 июля.
«Ревтруд» продает непрофильную недвижимость с 2023 года. Изначально активы оценивались в 865 млн руб. По итогам нескольких аукционов удалось реализовать объекты почти на 195 млн руб. В основном покупателей интересовали небольшие участки и здания. Почти все активы приобрели местные предприниматели.
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