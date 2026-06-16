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Игрок ФК «Ростов» забил гол на чемпионате мира

Мохаммад Мохеби выступил на чемпионате мира в составе сборной Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Игрок ФК «Ростов» Мохаммад Мохеби забил свой дебютный гол на чемпионате мира. Матч состоялся на стадионе Инглвуда в США.

На футбольном поле сразились сборные Ирана и Новой Зеландии. Мохаммад Мохеби выступил за Иран. Итог спортивной баталии — 2:2.

Добавим, Египет и Бельгия из одной группы с Ираном также сыграли вничью, счет 1:1.

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