Жители Камышина массово отравились роллами

— Камышане обратились в больницу с признаками отравления. Лабораторные исследования подтвердили, что у восьмерых пациентов — сальмонеллезная инфекция, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. — Перед ухудшением состояния все горожане заказывали суши и роллы в одном из заведений города.