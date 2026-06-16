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Жители Камышина массово отравились роллами

Жители Камышина массово отравились роллами, заказанными в одном из кафе. В больнице у.

Жители Камышина массово отравились роллами, заказанными в одном из кафе. В больнице у любителей азиатской кухни, среди которых оказалось и пятеро детей, диагностировали сальмонеллез.

— Камышане обратились в больницу с признаками отравления. Лабораторные исследования подтвердили, что у восьмерых пациентов — сальмонеллезная инфекция, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. — Перед ухудшением состояния все горожане заказывали суши и роллы в одном из заведений города.

Как стало известно корреспондентам ИА «Высота 102», речь идет о ресторане «ЕвроАзия», работавшем на улице Пролетарской. Большая часть из отравившихся покупателей — всего, по предварительной информации, их оказалось 18 — заказывали роллы навынос.

Камышинские следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В камышинских группах в социальных сетях тем временем появилась информация о временном закрытии ресторана. Официальной причиной взятой паузы называют «технические причины».

— Работа заведения приостановлена, — прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры. — Сотрудники надзорного ведомства контролируют расследование уголовного дела.

Пострадавшие жители, попавшие в больницу с высокой температурой, непрекращающейся рвотой и диарей, заявляют, что негативные комментарии о заведении быстро удаляются из социальных сетей.

Фото сгенерировано с помощью ИИ.