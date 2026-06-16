Отец поджег дом с четырьмя детьми в Красноярском крае

«Зная, что в их доме по улице Набережная спят четверо его малолетних детей в возрасте 5, 7 и 10 лет, обвиняемый на почве внезапно возникших неприязненных отношений, облил легковоспламеняющейся жидкостью стену и совершил поджог. Убедившись, что пламя разгорелось, он скрылся с места, не предприняв мер к тушению и не сообщив о пожаре в экстренные службы. Проходящий мимо сосед заметил возгорание и вывел всех детей из дома. Малолетним была своевременно оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. В результате пожара был полностью уничтожен дом, чем причинен значительный материальный ущерб собственнице», — рассказали в СК.