Отец поджег дом с четырьмя детьми в Красноярском крае

В Назаровском округе 42-летний житель поселка Новая Сокса обвиняется в покушении на убийство четырех своих малолетних детей путем поджога, сообщает СК Красноярского края.
Преступление было совершено в ночь на 2 мая, подробности стали известны только сейчас. По версии следствия, мужчина вместе с супругой распивали алкоголь в гостях у родственников и женщина отказалась возвращаться домой, желая продолжить застолье. Недовольный этим муж ушел один.
«Зная, что в их доме по улице Набережная спят четверо его малолетних детей в возрасте 5, 7 и 10 лет, обвиняемый на почве внезапно возникших неприязненных отношений, облил легковоспламеняющейся жидкостью стену и совершил поджог. Убедившись, что пламя разгорелось, он скрылся с места, не предприняв мер к тушению и не сообщив о пожаре в экстренные службы. Проходящий мимо сосед заметил возгорание и вывел всех детей из дома. Малолетним была своевременно оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. В результате пожара был полностью уничтожен дом, чем причинен значительный материальный ущерб собственнице», — рассказали в СК.
Сейчас в отношении мужчины расследуется уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство четырех малолетних лиц, совершенное общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога). Сам он находится под стражей.
Также следователи дадут оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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