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Депутаты предложили не отправлять обвиняемых в нетяжких преступлениях многодетных родителей в СИЗО

Депутаты Госдумы от КПРФ предложили расширить перечень граждан, которых нельзя заключать под стражу. В него хотят добавить родителей трех и более детей, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет.

Депутаты Госдумы от КПРФ предложили расширить перечень граждан, которых нельзя заключать под стражу. В него хотят добавить родителей трех и более детей, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий законопроект планируют внести на рассмотрение Госдумы во вторник. Предлагаемая мера не будет распространяться на подозреваемых и обвиняемых по тяжким и особо тяжким преступлениям.

Авторы инициативы считают, что при выборе меры пресечения суд должен учитывать не только обстоятельства дела, но и семейное положение человека, наличие детей, состояние здоровья и другие важные факторы. Также законопроект предлагает ввести обязательное согласование с Генпрокурором ходатайств следствия о продлении срока содержания под стражей свыше 12 месяцев.

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Мария Дробот отметила, что сейчас под арестом месяцами могут находиться люди, которые не совершали насильственных преступлений и не представляют высокой общественной опасности.

По словам депутата, государство должно защищать общество от преступности, но при этом не разрушать семьи там, где этого можно избежать.

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