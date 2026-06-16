Депутаты предложили не отправлять обвиняемых в нетяжких преступлениях многодетных родителей в СИЗО

Соответствующий законопроект планируют внести на рассмотрение Госдумы во вторник. Предлагаемая мера не будет распространяться на подозреваемых и обвиняемых по тяжким и особо тяжким преступлениям.
Авторы инициативы считают, что при выборе меры пресечения суд должен учитывать не только обстоятельства дела, но и семейное положение человека, наличие детей, состояние здоровья и другие важные факторы. Также законопроект предлагает ввести обязательное согласование с Генпрокурором ходатайств следствия о продлении срока содержания под стражей свыше 12 месяцев.
Зампред комитета Госдумы по защите семьи Мария Дробот отметила, что сейчас под арестом месяцами могут находиться люди, которые не совершали насильственных преступлений и не представляют высокой общественной опасности.
По словам депутата, государство должно защищать общество от преступности, но при этом не разрушать семьи там, где этого можно избежать.