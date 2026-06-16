Пауэрлифтер из МЧС Севастополя установил рекорды России и Крыма

«Поднял 240 килограммов. Свое же достижение в становой тяге трэп-грифа заместитель начальника МЧС России по Севастополю (по антикризисному управлению) превзошел на минувшей неделе. Новый рекорд России среди мастеров он установил на Международном турнире по силовым видам спорта “Кубок Таврики ХIХ”, — говорится в сообщении.
Кроме того, в дисциплине «Становая тяга без экипировки» Стрелков завоевал первое место, установив рекорд Крыма с результатом 230,5 килограмма.
По информации МЧС Севастополя, в пауэрлифтинге Стрелков уже много лет. На его счету более 50 побед и наград.
Ранее сообщалось, что в Севастополе состоялся Всероссийский фестиваль силовых видов спорта «Евразийские игры — 2026», в рамках которого был установлен рекорд России и мира.