Осколок стекла вблизи спинного мозга: нейрохирурги НОКБ удалили инородное тело

В Нижнем Новгороде врачи НОКБ им. Н. А. Семашко удалили из шеи женщины фрагмент стекла, который прошёл внутрь после падения в парнике. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
По словам сотрудников больницы, пациентка споткнулась и ударилась головой о стекло теплицы; на месте появилась небольшая рана, которая сначала показалась неопасной.
Через три дня после инцидента шея продолжала болеть, и женщина была доставлена в НОКБ «скорой». МСКТ выявила, что кусок стекла прошёл сквозь мягкие ткани шеи и оказался вблизи критических структур спинного мозга.
Нейрохирурги и травматологи провели тщательную операцию: извлекли инородное тело, выполнили частичную резекцию дужек второго шейного позвонка (C2) и пластику твердой мозговой оболочки. По информации издания «Стационар‑пресс», пациентка уже выписана домой и чувствует себя хорошо.
Ранее сообщалось, что врачи в Нижнем Новгороде вернули пациента к жизни после тяжёлой травмы.