Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Осколок стекла вблизи спинного мозга: нейрохирурги НОКБ удалили инородное тело

Пациентка споткнулась и ударилась головой о стекло теплицы.

В Нижнем Новгороде врачи НОКБ им. Н. А. Семашко удалили из шеи женщины фрагмент стекла, который прошёл внутрь после падения в парнике. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

По словам сотрудников больницы, пациентка споткнулась и ударилась головой о стекло теплицы; на месте появилась небольшая рана, которая сначала показалась неопасной.

Через три дня после инцидента шея продолжала болеть, и женщина была доставлена в НОКБ «скорой». МСКТ выявила, что кусок стекла прошёл сквозь мягкие ткани шеи и оказался вблизи критических структур спинного мозга.

Нейрохирурги и травматологи провели тщательную операцию: извлекли инородное тело, выполнили частичную резекцию дужек второго шейного позвонка (C2) и пластику твердой мозговой оболочки. По информации издания «Стационар‑пресс», пациентка уже выписана домой и чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что врачи в Нижнем Новгороде вернули пациента к жизни после тяжёлой травмы.