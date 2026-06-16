Осколок стекла вблизи спинного мозга: нейрохирурги НОКБ удалили инородное тело

В Нижнем Новгороде врачи НОКБ им. Н. А. Семашко удалили из шеи женщины фрагмент стекла, который прошёл внутрь после падения в парнике. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.