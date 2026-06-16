ФСБ и полиция накрыли владельцев 16 сим-боксов для мошенников

Как отмечают в правоохранительных органах, при соучастии администраторов сим-боксов в совершении особо тяжких преступлений, таких как террористические и диверсионные акты (статьи 205, 281 УК РФ и другие), им грозит ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. По данным МВД России, аналогичные устройства активно используются для вовлечения граждан в диверсионно-террористическую деятельность, координации таких действий, а также для дистанционного мошенничества.