ФСБ и полиция накрыли владельцев 16 сим-боксов для мошенников

Сотрудники УФСБ России по Калининградской области совместно с региональным УМВД в мае 2026 года провели операцию по пресечению деятельности сети абонентских терминалов пропуска трафика — так называемых сим-боксов.
В ходе мероприятий силовики выявили и остановили работу 16 сим-боксов. Каждое из устройств на постоянной основе пропускало 32 канала активных соединений. Задержаны двое граждан РФ, которые обеспечивали непрерывное функционирование оборудования. Они действовали под руководством «кураторов», имевших возможность удалённой перенастройки устройств для их использования в преступных целях.
С 1 сентября 2025 года в Уголовном кодексе РФ действуют новые статьи, вводящие ответственность за использование сим-боксов. Статья 274.3 УК РФ предусматривает наказание за незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или обеспечение его функционирования в целях совершения иного преступления либо повлёкшее тяжкие последствия. Санкции — вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.
За организацию деятельности по передаче абонентских номеров третьим лицам в нарушение требований законодательства (статья 274.4 УК РФ) грозит наказание до трёх лет лишения свободы.
Как отмечают в правоохранительных органах, при соучастии администраторов сим-боксов в совершении особо тяжких преступлений, таких как террористические и диверсионные акты (статьи 205, 281 УК РФ и другие), им грозит ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. По данным МВД России, аналогичные устройства активно используются для вовлечения граждан в диверсионно-террористическую деятельность, координации таких действий, а также для дистанционного мошенничества.
В УМВД напоминают: передача своей сим-карты третьим лицам может сделать владельца невольным соучастником преступления. Номер телефона — это элемент цифровой идентичности, и его использование в мошеннических схемах влечёт ответственность.