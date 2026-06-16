Многодетная мама Наталия Музенитова воспитывает 49 детей

«В начале девяностых в нашем хуторе поселилась приезжая женщина. Она была на позднем сроке беременности, ей негде было жить. Я приютила её. Когда подошло время рожать, наша постоялица сказала, что ребёнка оставит в детском доме. Мы с мужем этого не позволили: решили мальчика усыновить. Так в нашей семье появился сын Богдан. Это был 1994 год, время в стране нелёгкое. Выручало подсобное хозяйство. И, конечно, мой работящий муж! А потом я уже не могла спокойно смотреть на детей, которых бросали родители», — говорит многодетная мать.