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Сильное отбойное течение и ветер: погода на калининградском побережье 16 июня

Информацию «Клопс» передали спасатели.

Источник: Клопс.ru

Погода на побережье снова не располагает к пляжному отдыху, а кое-где купание опасно для жизни. Об обстановке на пляжах «Клопс» рассказали спасатели.

Во вторник, 16 июня, зайти в воду получится с осторожностью только в Пионерском.

Балтийск: чёрный флаг, температура воды +13−15 °C, на море шторм и волнение. Наблюдается сильное отбойное течение, порывы ветра весь день до 16−17 м/с. Зеленоградск: флаг чёрный, купание запрещено. Температура воды +14−15 °C. Пионерский: флаг жёлтый, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +15 °C, воздуха — до +20 °C. Светлогорск: чёрный флаг, купание запрещено. Температура воды +13−15 °C. Ветер северо-западный, появилось отбойное течение, в том числе на центральном пляже. Янтарный: флаг красный, купание запрещено. Температура воды +14 °C.

Информация актуальна на момент публикации.