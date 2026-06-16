Сильное отбойное течение и ветер: погода на калининградском побережье 16 июня

Балтийск: чёрный флаг, температура воды +13−15 °C, на море шторм и волнение. Наблюдается сильное отбойное течение, порывы ветра весь день до 16−17 м/с. Зеленоградск: флаг чёрный, купание запрещено. Температура воды +14−15 °C. Пионерский: флаг жёлтый, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +15 °C, воздуха — до +20 °C. Светлогорск: чёрный флаг, купание запрещено. Температура воды +13−15 °C. Ветер северо-западный, появилось отбойное течение, в том числе на центральном пляже. Янтарный: флаг красный, купание запрещено. Температура воды +14 °C.