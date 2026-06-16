Самая счастливая! Многодетная мама Наталия Музенитова воспитывает 49 детей

«Я самая счастливая на этом свете! Мне хочется обогреть всех детей своим материнским теплом», — говорит 75-летняя жительница Миллерово Наталия Музенитова, у которой пять собственных и 44 приёмных ребёнка. Вот уже 55 лет она дарит им свою любовь.
Как эта хрупкая женщина взяла на себя такую большую ответственность, разбирался rostov.aif.ru.
Пять в 35.
«Всё началось, наверное, с моей мамы — Нины Андреевны, у которой в годы Великой Отечественной войны было двое маленьких детей и третий — на подходе. И тут случается страшное: погибает соседка. Но перед смертью женщина успевает вымолвить несколько слов и просит мою маму не бросать её троих детей. Вот так в нашей семье сразу стало шесть сыновей и дочек», — вспоминает Наталия Музенитова.
Говорят, дети повторяют судьбу родителей. Вот и Наталия Музенитова никогда не мыслила себя без детей. Своих — пятеро. Старшему Михаилу, который погиб во время ДТП два года назад, было 54 года, его женщина родила в 19 лет. Затем появились на свет Игорь, Ольга, Олеся и Янис.
Перед трудностями, с которыми сталкивается многодетная мама, женщина никогда не пасовала. Домашние хлопоты были только в радость. И всё это — параллельно с большим деревенским хозяйством: корова, козы, гуси.
Наталия живёт в хуторе Волошино Миллеровского района. Сюда она приехала ещё в молодости, чтобы работать на химзаводе. Здесь же познакомилась с будущим мужем Владимиром, в браке родилось четверо детей. Когда младшей Олесе было всего 19 дней, случилась беда, и Наталья в 33 года осталась вдовой.
«Сама весила 47 килограммов, а каждый мешок, который носила — 30. Все шутили на заводе, мол, кто кого тащит — я мешок или он меня. Но некогда было страдать и плакать — дети просили кушать, а младшая совсем была кроха», — вспоминает то нелёгкое время Наталия Ивановна.
Через год вдова с четырьмя детьми вышла замуж за грека Сократа и родила ещё одного сына, Яниса. Так в 35 лет она уже была мамой пятерых детей.
20 литров супа.
О том, чтобы взять малыша из детдома, специально не думали никогда. Но всё решил случай.
«В начале девяностых в нашем хуторе поселилась приезжая женщина. Она была на позднем сроке беременности, ей негде было жить. Я приютила её. Когда подошло время рожать, наша постоялица сказала, что ребёнка оставит в детском доме. Мы с мужем этого не позволили: решили мальчика усыновить. Так в нашей семье появился сын Богдан. Это был 1994 год, время в стране нелёгкое. Выручало подсобное хозяйство. И, конечно, мой работящий муж! А потом я уже не могла спокойно смотреть на детей, которых бросали родители», — говорит многодетная мать.
С тех пор Наталия Ивановна стала принимать в семью малышей-отказников. Даже если ребёнок был не совсем здоров, это её не останавливало.
«Мне не нужна их генетика. Главное, я могу им дать своё тепло, они почувствуют прикосновение маминых рук. О моих детях говорили, что они умственно отсталые и никогда не смогут учиться в обычной школе. Так вот, все мои учатся, а многие уже окончили школу и получили профессию», — с гордостью отмечает Наталия Ивановна.
Мамой она стала и для троих детей своей соседки, которая в молодом возрасте умерла от онкологического заболевания. У женщины было пятеро детей, двое уехали к родственникам. Трое должны были отправиться в детский дом. Наталия, узнав об этом, немедленно взяла сирот в семью. Так в 2000 году появились ещё Таня, Женя и Ваня.
А как же удаётся прокормить такую большую семью?
«Все деньги трачу на детей. Каждый день вместе со старшей дочерью Ольгой готовим по 20 литров супа или борща. Печенье, фрукты, мясо, овощи, сосиски покупаем оптом, большими коробками. У нас несколько холодильников», — отвечает Наталия Ивановна.
Свой Жан-Клод.
О семье из Миллерово узнала вся страна после передачи на федеральном телеканале. Всех поразила история приёмного сына Виктора, который из-за генетического сбоя родился без ручек. Наталия Ивановна увидела его в миллеровском роддоме в палате отказников. Женщину, которой тогда было уже почти 60 лет, отговаривали от такого шага: ребёнок никогда не сможет себя обслуживать. А она не поддалась и взяла ещё одного сыночка в семью!
Кто бы помог подумать, что он сможет самостоятельно чистить зубы, рисовать, строчить сообщения (до 40 слов в минуту) и писать ручкой сочинения — ногами. В семье Виктора называют Радиком (потому что принёс радость). А мальчик смотрит на мир позитивно, легко заводит друзей, выступает на школьных концертах. Все его считают прирождённым лидером.
Витя занимается в воскресной школе, дружит с настоятелем храма Святого Великомученика и целителя Пантелеимона Димитрием Яроцким. Поёт в церковном хоре, неплохо рисует, сочиняет стихи, а ещё занимается самбо и карате.
«Когда я выхожу на татами, у меня всегда есть страх, но главное — уметь его побороть», — считает Виктор.
Из рассказа Наталии Ивановны, он не пытался искать свою биологическую мать, хотя все знают, что она живёт в одной из соседних деревень. Ещё при рождении Вити женщина не просто отказалась от сына, но и сообщила, будто бы кроха умер.
Благодаря занятиям спортом мальчик научился делать шпагат — ногой может дотянуться до дверного звонка. А телефонный номер набирает… носом! Во всём помогает маме по хозяйству — моет посуду, подметает (зажав метлу между головой и плечом). Впрочем, как и все дети в большой семье Музенитовых.
Любовь и доброта.
Сейчас Музенитовы живут в своём просторном двухэтажном доме, который им подарил несколько лет назад меценат, попросивший не называть его имени. Здесь царят любовь, уют и тепло. Вот недавно отмечали день рождения Миланы, которой исполнилось 13 лет. И чего только не было на праздничном столе!
«Я верю в чудеса, — признаётся Наталия Ивановна. — Мир не без добрых людей. Полгода назад губернатор Юрий Слюсарь вручил нам ключи от новенького микроавтобуса, и теперь члены нашей большой семьи могут без особых проблем ездить в магазины, на занятия в спортивные секции, в аптеки и больницы. Многие помогают, могут передать продукты, например», — рассказывает многодетная мать.
Сегодня у Наталии Ивановны уже 25 внуков и десять правнуков, из которых трое — от родных детей. История этой сильной женщины — поистине удивительный пример самоотверженности и безграничной материнской любви.