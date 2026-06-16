Сим-боксы на 32 канала: как в области ловили мошенников

противоправной деятельности. Сотрудники УФСБ и УМВД в мае 2026 года выявили и отключили 16 сим-боксов — абонентских терминалов, которые пропускают через себя телефонный трафик.
Каждое устройство работало на 32 канала активных соединений. Это позволяло злоумышленникам использовать подменные номера для звонков, в том числе в схемах дистанционного мошенничества. Оборудование поддерживали двое граждан России. Их задержали. Они действовали под руководством удалённых «кураторов», которые могли перенастраивать устройства дистанционно.
Теперь задержанным грозит уголовная ответственность. Статья 274.3 УК РФ («Незаконное использование абонентских терминалов пропуска трафика») предусматривает лишение свободы до шести лет. А если сим-боксы использовались для особо тяжких преступлений — терроризма или диверсий, — наказание может быть вплоть до пожизненного.
Напомним, 1 сентября 2025 года в УК РФ ввели новые статьи об ответственности за сим-боксы и организацию незаконной передачи абонентских номеров. С тех пор правоохранители по всей стране регулярно проводят рейды по выявлению таких устройств.