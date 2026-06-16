Сим-боксы на 32 канала: как в области ловили мошенников

Каждое устройство работало на 32 канала активных соединений. Это позволяло злоумышленникам использовать подменные номера для звонков, в том числе в схемах дистанционного мошенничества. Оборудование поддерживали двое граждан России. Их задержали. Они действовали под руководством удалённых «кураторов», которые могли перенастраивать устройства дистанционно.