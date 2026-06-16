Видеокамеры поймали нарушителей на свалках в Приморье

Как пояснили в региональном минЖКХ, камеры устанавливают параллельно с обустройством новых площадок для отходов. На сегодня в крае создано около 100 новых мест сбора, закуплено 500 контейнеров, а в планах — оборудовать еще почти 330 площадок и привести в порядок более 170 существующих. Видеонаблюдение помогает следить за содержанием площадок и фиксировать тех, кто вывозит свой мусор на чужие территории возле жилых домов — чаще всего это коммерсанты и строители, которые не хотят заключать договоры на вывоз отходов.