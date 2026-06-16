В Воронеже судье передали дело о хищении 5,2 млрд рублей у «Роскосмоса»

Факты преступной деятельности были выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ. Следствие считает, что Сергей Гутенко в период с 2021 по 2024 год похитил бюджетные средства, выделенные в рамках госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2018−2027 годы» и гособоронзаказа. В 2025 году фигурант покинул Россию и скрылся за границей. Его объявили в международный розыск. Сергея Гутенко задержали на территории Таиланда и при взаимодействии с ФСБ переправили на родину. Его депортировали в Россию 19 февраля 2026 года.