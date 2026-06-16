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В Таганроге сначала объявили, а затем отменили угрозу атаки БПЛА

Информацию опубликовала глава города Светлана Камбулова.

Утром 16 июня в Таганроге была объявлена, а затем снята угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Предупреждение действовало в течение нескольких часов.

В рамках оповещения глава города напомнила жителям о следующих мерах безопасности: категорически запрещается вести фото‑ и видеосъёмку, в случае обнаружения БПЛА необходимо незамедлительно сообщить в полицию либо в службу экстренного реагирования по номеру 112.

По информации на текущий момент, угроза атаки БПЛА также снята в целом по региону.

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