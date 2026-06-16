Андрей Бочаров лично поздравил Героя Труда Александра Колесниченко с госнаградой

В свою очередь руководитель крупного сельхозпредприятия отметил личный вклад губернатора в поддержку фермеров. По его информации, вся обещанная властями помощь доходит до аграриев в срок или даже раньше и выполняется в полном объёме. Плоды совместной работы видны невооружённым глазом. СП «Донское» уже вернуло государству все выделенные субсидии в форме налогов, а сейчас помогает пополнять бюджет. Кроме того, предприятие вносит ощутимый вклад в выполнение задач по обеспечению продовольственной безопасности государства.