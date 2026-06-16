23-летнего пособника мошенников задержали в Навашине

23-летнему жителю Навашина грозит до 6 лет лишения свободы за неправомерный оборот средств платежей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Молодой человек покупал у своих знакомых банковские карты, а затем за денежное вознаграждение передавал реквизиты и полный доступ к личному банковскому кабинету неизвестным. В среднем он получал от злоумышленников от 7000 до 10000 рублей.
Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, что полицейские задержали дроппера в городе Семенове Нижегородской области.