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23-летнего пособника мошенников задержали в Навашине

Он скупал банковские карты у знакомых и передавал их данные злоумышленникам.

Источник: Живем в Нижнем

23-летнему жителю Навашина грозит до 6 лет лишения свободы за неправомерный оборот средств платежей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Молодой человек покупал у своих знакомых банковские карты, а затем за денежное вознаграждение передавал реквизиты и полный доступ к личному банковскому кабинету неизвестным. В среднем он получал от злоумышленников от 7000 до 10000 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, что полицейские задержали дроппера в городе Семенове Нижегородской области.