Утвержден перечень приоритетных для обеспечения кадрами нижегородских предприятий

В основном в перечень вошли предприятия, работающие в сфере промышленности и сельского хозяйства. Среди них — ОКБМ имени Африкантова, Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина, ГОСНИИ «Кристалл», завод «Красный якорь», «Нижегородский завод 70-летия Победы», «Сергачский элеватор», а также ООО «Центр ИТ решения для бизнеса», «Нижегородский автомобильный завод», «Княгининское молоко».