Судебные приставы помогли матери вернуть сына в Волгограде

В Кировском районе Волгограда судебные приставы исполнили решение суда и передали ребенка матери, с которой определили его место жительства, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на УФССП по региону. История началась после развода родителей, которые не смогли мирно договориться о воспитании детей. Отец решил, что один из сыновей останется жить с ним, и женщине пришлось обращаться в суд.