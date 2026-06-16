Передвижные аптечные пункты заработают в Нижегородской области с 1 сентября

Старт эксперимента по розничной торговле лекарственными препаратами с использованием передвижных аптечных пунктов запланирован на 1 сентября 2026 года. Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе государственного предприятия Нижегородской области «Нижегородская областная фармация».
Напомним, что в 2025 году наш регион присоединился к пилотному проекту по внедрению мобильных аптек. Уже этой осенью в удаленные и труднодоступные населенные пункты Нижегородской области с определенной периодичностью будут приезжать так называемые аптеки на колесах.
Стационарные аптечные сети обеспечат автомобилями, переоборудованными под передвижные аптечные пункты. В спецтранспорте (на базе шасси «ГАЗели») предусмотрены автономное водоснабжение, освещение, электросчетчик, водонагреватель, кондиционер, витрина для лекарств и аптечный шкаф.
Закон о внедрении в регионы передвижных аптечных пунктов подписан президентом Владимиром Путиным, федеральный эксперимент продлится ровно три года — до 1 сентября 2029 года.
К пилотному проекту, помимо Нижегородской области, присоединились Волгоградская, Тюменская и Архангельская области, Красноярский, Краснодарский и Ставропольский края, а также Кабардино-Балкария, Калмыкия и Бурятия.
«Маршруты и графики движения передвижных аптечных пунктов будут утверждены министерством здравоохранения региона. В настоящее время ГП НО “НОФ” прорабатывает маршруты для последующего направления в министерство», — говорится в сообщении.
Как отметили представители «Нижегородской областной фармации», в передвижных аптечных пунктах можно будет приобрести любые лекарственные препараты, кроме:
— содержащих наркотические и психотропные вещества, их прекурсоры, а также сильнодействующие вещества;
— подлежащих предметно-количественному учёту;
— радиофармацевтических и иммунобиологических (вакцины и т. п.);
— требующих хранения при температуре ниже 15 ;
— спиртосодержащих лекарственных препаратов с объёмной долей этилового спирта более 25%;
— лекарственных препаратов, изготовленных аптечными организациями.
Кроме того, передвижные аптечные пункты не будут отпускать лекарственные препараты, предоставляемые в рамках федеральных и региональных бюджетных программ.
В «Нижегородской областной фармации» подчеркнули, что пилотный проект направлен в первую очередь на обеспечение жителей лекарствами из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулируются государством.
«По отношению к остальным лекарственным препаратам планируется применять стандартную схему ценообразования, принятую на госпредприятии. Таким образом, стоимость лекарств в передвижных аптечных пунктах не будет существенно отличаться от цен в стационарных аптеках розничной сети “Государственная аптека”».
В преддверии запуска масштабного федерального эксперимента мобильные аптеки прошли тестирование в нескольких субъектах РФ.
Так, в 2024 году передвижные аптечные пункты обслужили более 30 удаленных населенных пунктов Красноярского края. Средний дневной товарооборот за время тестирования, по информации «Российской газеты», составил около 15 тысяч рублей (35 чеков). В том же 2024-м аптеки на колесах приезжали в Краснодарский край и Хакасию, а в Татарстане мобильные аптеки функционируют уже несколько лет.
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