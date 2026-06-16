Передвижные аптечные пункты заработают в Нижегородской области с 1 сентября

Так, в 2024 году передвижные аптечные пункты обслужили более 30 удаленных населенных пунктов Красноярского края. Средний дневной товарооборот за время тестирования, по информации «Российской газеты», составил около 15 тысяч рублей (35 чеков). В том же 2024-м аптеки на колесах приезжали в Краснодарский край и Хакасию, а в Татарстане мобильные аптеки функционируют уже несколько лет.