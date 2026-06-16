Фонд «Защитники Отечества» начнёт помогать двум новым категориям ветеранов в Хабаровском крае

Президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий перечень категорий ветеранов, которым оказывает поддержку Государственный фонд «Защитники Отечества». Теперь в контур работы фонда войдут действующие военнослужащие с тяжёлыми ранениями, решившие остаться в ВС РФ, и ветераны, получившие инвалидность при отражении вооружённых вторжений на прилегающих к СВО территориях, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.