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Фонд «Защитники Отечества» начнёт помогать двум новым категориям ветеранов в Хабаровском крае

Теперь в контур работы фонда войдут действующие военнослужащие с тяжёлыми ранениями.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий перечень категорий ветеранов, которым оказывает поддержку Государственный фонд «Защитники Отечества». Теперь в контур работы фонда войдут действующие военнослужащие с тяжёлыми ранениями, решившие остаться в ВС РФ, и ветераны, получившие инвалидность при отражении вооружённых вторжений на прилегающих к СВО территориях, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Инициатива, предложенная председателем фонда Анной Цивилёвой, направлена на обеспечение доступа к услугам фонда для военнослужащих с инвалидностью, продолжающих службу.

Поддержкой филиала фонда по Хабаровскому краю ветераны смогут воспользоваться для получения: технических средств реабилитации; помощи в адаптации жилья; возможности участия в спортивных мероприятиях, в т. ч. в «Кубке Защитников Отечества».

Социальные координаторы филиала готовы оказать оперативную помощь каждому обратившемуся.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru