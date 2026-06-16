Доллар закрепился выше 491: прогноз валютного рынка на вторник

Курс казахстанского тенге на Казахстанской фондовой бирже KASE продолжил снижение по отношению к доллару США. Давление на национальную валюту оказывает коррекция нефтяного рынка после исключения из котировок дополнительной рисковой премии, передает DKNews.kz.
По итогам торгов понедельника доллар США закрепился на уровне 491,11 тенге.
Нефть остается под давлением.
Одним из ключевых факторов для валютного рынка остается ситуация на нефтяном рынке.
Инвесторы продолжают следить за развитием событий вокруг Ормузского пролива, который играет важную роль в мировых поставках нефти.
Пока рынок не получил новых данных о сроках и условиях открытия пролива для полноценного судоходства.
При этом известно, что соглашение между США и Ираном уже подписано в электронном формате, а официальное объявление ожидается 19 июня.
Brent удерживается возле мартовских минимумов.
Стоимость нефти марки Brent сохраняется вблизи мартовских минимумов.
На текущий момент баррель Brent торгуется около отметки 82,39 доллара.
Снижение напряженности на рынке энергоносителей привело к сокращению так называемой рисковой премии, что оказало дополнительное давление на валюты стран-экспортеров сырья, включая тенге.
Инвесторы сохраняют нейтральный настрой.
На мировых финансовых рынках отношение к риску остается нейтральным.
Участники торгов предпочитают дождаться новых сигналов относительно ситуации на Ближнем Востоке, динамики нефтяных цен и дальнейших действий крупнейших мировых экономик.
Какими могут быть курсы валют во вторник.
По оценкам аналитиков, во вторник ожидаются следующие диапазоны колебаний валют:
доллар США — 485−495 тенге; евро — 560−572 тенге; российский рубль — 6,70−6,90 тенге; китайский юань — 72−73 тенге.
Дальнейшая динамика тенге во многом будет зависеть от ситуации на сырьевом рынке и внешнего новостного фона.
Что это значит.
Для казахстанского валютного рынка цены на нефть остаются одним из главных факторов влияния. Если котировки Brent продолжат снижаться или останутся под давлением, тенге может испытывать дополнительную нагрузку.
В то же время стабилизация нефтяного рынка и снижение геополитической неопределенности способны вернуть национальной валюте часть утраченных позиций. Поэтому инвесторы и участники рынка внимательно следят за развитием ситуации вокруг нефтяных поставок и мировой экономики.