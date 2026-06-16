Доллар закрепился выше 491: прогноз валютного рынка на вторник

В то же время стабилизация нефтяного рынка и снижение геополитической неопределенности способны вернуть национальной валюте часть утраченных позиций. Поэтому инвесторы и участники рынка внимательно следят за развитием ситуации вокруг нефтяных поставок и мировой экономики.