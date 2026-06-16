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Более 1000 студентов Хабаровского края выйдут в трудовой семестр

В регионе стартовал 67-й сезон студенческих отрядов в рамках нацпроекта.

В Хабаровском крае официально дан старт 67-му летнему трудовому семестру студенческих отрядов. В 2026 году более 1000 студентов будут трудоустроены в рамках президентского национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного по поручению Владимира Путина, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Торжественное открытие сезона объединило около 300 участников движения на площадке Молодёжного досугового центра в Хабаровске. Старт трудового семестра традиционно прошёл в День России, 12 июня.

Как отметили в федеральном правительстве, движение студенческих отрядов за более чем полвека объединило свыше 20 млн человек. Оно сохраняет ключевые принципы — уважение к труду, взаимовыручку и командную работу.

В краевой столице открытие сезона сопровождалось концертом и награждением активных участников движения. Благодарности и почётные грамоты получили бойцы студотрядов, а руководителям штабов учебных заведений вручили путёвки в трудовой сезон.

Студенты Хабаровского края будут работать на межрегиональных и международных проектах. В числе направлений — строительство космодрома Восточный, сервисные проекты на Сахалине, работа проводниками на РЖД, а также вожатская деятельность во Всероссийском детском центре «Океан».

Руководитель Хабаровского регионального отделения Российских студенческих отрядов Владимир Прядко пожелал участникам продуктивного трудового лета, новых навыков и опыта.

Региональное отделение РСО действует с 2011 года и объединяет штабы на базе вузов и колледжей Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В 2025 году через студотряды в регионе прошли более 1600 бойцов.