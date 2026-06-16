Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва 20 сентября 2026 года. Соответствующий указ президента Российской Федерации опубликован на официальном портале правовой информации сегодня, 16 июня 2026 года. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, указ официально дает старт избирательной кампании. Таким образом, с сегодняшнего дня начинаются избирательные действия по подготовке и проведению этих выборов, — подчеркивает Элла Памфилова. Будут избраны 450 депутатов: 225 в одномандатных избирательных округах, 225 по федеральному избирательному округу. На территории Красноярского края образованы 4 одномандатных избирательных округа: Красноярский одномандатный избирательный округ № 58; Центральный одномандатный Избирательный округ № 59; Дивногорский одномандатный избирательный округ № 60; Енисейский одномандатный избирательный округ № 61.