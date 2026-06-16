Под Волгоградом произошло массовое отравление роллами

Камышинские следователи возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, после отравления граждан, сообщает пресс-служба управления СК России по Волгоградской области.
В июне в медицинские учреждения Камышина стали обращаться местные жители с признаками пищевого отравления. У восьми человек выявлена сальмонеллезная инфекция.
Незадолго до ухудшения самочувствия они ели пищу из кафе, специализирующемся на японской кухне. В частности, клиенты купили суши и роллы.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
В пресс-службе региональной прокуратуры сказали, что взяли расследование дела на контроль.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что общее количество обратившихся к врачам составило 16 человек, среди них пятеро детей. В основном граждане приобретали готовые блюда на вынос. Лишь небольшая часть получила отравление, отобедав непосредственно в заведении.