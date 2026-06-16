Под Волгоградом произошло массовое отравление роллами

Источник в правоохранительных органах сообщил, что общее количество обратившихся к врачам составило 16 человек, среди них пятеро детей. В основном граждане приобретали готовые блюда на вынос. Лишь небольшая часть получила отравление, отобедав непосредственно в заведении.