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Под Волгоградом произошло массовое отравление роллами

Камышинские следователи возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, после отравления граждан, сообщает пресс-служба управления СК России по Волгоградской области.

Камышинские следователи возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, после отравления граждан, сообщает пресс-служба управления СК России по Волгоградской области.

В июне в медицинские учреждения Камышина стали обращаться местные жители с признаками пищевого отравления. У восьми человек выявлена сальмонеллезная инфекция.

Незадолго до ухудшения самочувствия они ели пищу из кафе, специализирующемся на японской кухне. В частности, клиенты купили суши и роллы.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В пресс-службе региональной прокуратуры сказали, что взяли расследование дела на контроль.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что общее количество обратившихся к врачам составило 16 человек, среди них пятеро детей. В основном граждане приобретали готовые блюда на вынос. Лишь небольшая часть получила отравление, отобедав непосредственно в заведении.