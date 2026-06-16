Экспертиза отклонила проект реконструкции музыкального колледжа в Калининграде

Попытки найти компанию, которая скорректирует проектную документацию, предпринимались с 2017 года. На это из бюджета выделили 6,1 млн руб. Согласно информации портала госзакупок, в апреле 2021 года контракт на корректировку проекта реконструкции был расторгнут в связи с ненадлежащим исполнением. В 2022 году власти планировали выделить 21,2 млн рублей с целью дальнейшей реконструкции музыкального колледжа им. Рахманинова. Соответствующий проект постановления был размещён на сайте облправительства. Согласно документу, объём бюджетных вложений должен был составить 21 млн 255 тыс. рублей. При этом «предполагаемая (предельная) стоимость» работ оценивалась в 349 млн руб. Реконструкцию планировали провести в 2023—2025 годах. В феврале 2023 года стало известно, что власти вновь готовятся объявить конкурс по выбору подрядчика для разработки проекта. В ноябре 2024 года на разработку проектной и рабочей документации выделили 17 млн рублей. За эту сумму в срок до 20 ноября 2025 года подрядчик должен был провести комплексные научные исследования, подготовить проектную и рабочую документацию и создать информационную модель. Кроме того, к этому сроку проектная документация должна была пройти историко-культурную и государственную экспертизу. В октябре 2025 года проект прошёл историко-культурную экспертизу.