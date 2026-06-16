Рекламодатели в России стали активнее вкладываться в Телеграм — СМИ

Параллельно растёт интерес к национальному мессенджеру Макс. По оценке Telega.in, с февраля по май оборот рекламных размещений там увеличился более чем в 6,2 раза, число заказов — в 4,5 раза, а средний чек — на 40%. Гендиректор D-Agency Игорь Демидов отмечает, что Телеграм всё ещё выигрывает за счёт качества аудитории и доверия к контенту, тогда как его российский конкурент пока набирает пользователей и скачивания приложения.