«Безопасность начинается с себя»: в Астане провели акцию на пляже Есиля

Мероприятие было направлено на повышение культуры безопасного поведения на воде и предупреждение несчастных случаев в период летнего купального сезона.
Отдыхающим напомнили правила безопасности.
В ходе акции организаторы пообщались с жителями и гостями столицы, отдыхающими на пляже, и рассказали им о мерах предосторожности во время купания.
Особый акцент был сделан на личной ответственности каждого человека за соблюдение правил безопасности на водоемах.
«Главная особенность нынешнего купального сезона — особое внимание к формированию культуры безопасности на воде среди населения. Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны ежедневно проводит профилактические рейды и разъяснительную работу, а соблюдение требований безопасности находится на постоянном контроле. В этой связи спасатели и волонтеры “Астана жастары” проводят масштабную совместную акцию, встречаясь с жителями. Такие мероприятия имеют огромное значение, ведь безопасность — это личная ответственность каждого гражданина, а не только спасателей», — отметила специалист молодежного ресурсного центра «Астана жастары» Севиль Асадова.
Родителям напомнили об ответственности за детей.
По словам специалистов ДЧС, с началом летних каникул особое внимание необходимо уделять безопасности детей.
Спасатели предупреждают, что несовершеннолетние нередко посещают водоемы без сопровождения взрослых, что значительно повышает риск трагических происшествий.
«В летний период, с началом каникул, вместо того чтобы просто оставлять детей дома, лучше записать их в специальные секции. Дети могут уйти на водоем вместе с друзьями без присмотра взрослых. Неправильная оценка своих сил, несоблюдение правил безопасности во время купания или рыбалки могут привести к трагическим последствиям. Поэтому нельзя допускать, чтобы дети ходили на водоемы без контроля взрослых», — предупредил инженер Управления ликвидации чрезвычайных ситуаций Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны капитан гражданской защиты Жанболат Мухан.
Названы основные причины несчастных случаев на воде.
По информации специалистов, наиболее частыми причинами происшествий на водоемах остаются:
неправильная оценка собственных возможностей во время купания; употребление алкоголя на пляжах; нахождение детей у воды без присмотра взрослых.
Именно эти факторы чаще всего приводят к чрезвычайным ситуациям в летний период.
Какие рекомендации дали родителям.
Для предотвращения несчастных случаев сотрудники ДЧС рекомендуют родителям соблюдать несколько простых правил.
В частности, специалисты советуют:
не оставлять детей возле воды без присмотра; не отпускать несовершеннолетних одних на водоемы; организовывать детям полезный досуг во время каникул; записывать детей в спортивные секции и кружки; регулярно объяснять правила безопасного поведения на воде; рассказывать о скрытых опасностях водоемов.
Профилактическая работа будет продолжена.
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям отметили, что подобные мероприятия будут проводиться на постоянной основе.
Помимо рейдов и встреч с населением, информация о правилах безопасности будет распространяться через социальные сети и другие информационные площадки.
Что это значит.
С наступлением летнего сезона количество отдыхающих у водоемов традиционно увеличивается. Вместе с этим возрастает и риск несчастных случаев, особенно среди детей и подростков.
Профилактические акции помогают напомнить жителям о важности соблюдения элементарных правил безопасности и формируют ответственное отношение к отдыху на воде. Спасатели подчеркивают: большинство трагедий можно предотвратить, если соблюдать меры предосторожности и не оставлять детей без присмотра.