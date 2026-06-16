«Безопасность начинается с себя»: в Астане провели акцию на пляже Есиля

«В летний период, с началом каникул, вместо того чтобы просто оставлять детей дома, лучше записать их в специальные секции. Дети могут уйти на водоем вместе с друзьями без присмотра взрослых. Неправильная оценка своих сил, несоблюдение правил безопасности во время купания или рыбалки могут привести к трагическим последствиям. Поэтому нельзя допускать, чтобы дети ходили на водоемы без контроля взрослых», — предупредил инженер Управления ликвидации чрезвычайных ситуаций Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны капитан гражданской защиты Жанболат Мухан.