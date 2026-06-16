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В Советском районе Красноярска благоустраивают сквер Журналистов

В Советском районе Красноярска продолжается благоустройство сквера Журналистов. Подрядчик уже завершил демонтажные работы и вывез строительный мусор. Сейчас на территории.

В Советском районе Красноярска продолжается благоустройство сквера Журналистов. Подрядчик уже завершил демонтажные работы и вывез строительный мусор. Сейчас на территории устраивают бордюр, который разграничит будущие дорожки и площадки, также специалисты готовят основание: его отсыпают и уплотняют перед укладкой новых покрытий. В сквере планируют увеличить детские площадки, чтобы разместить больше современных игровых элементов. Оборудование уже заказано. Пешеходные дорожки замостят брусчаткой, а на игровых площадках уложат прорезиненное покрытие для безопасности детей. В ходе благоустройства деревья в сквере сохранят. Кроме того, на территории проведут озеленение: высадят новые деревья, цветы и кустарники. Завершить все работы планируют к первому сентября. Напомним, что в Красноярске проведут ревизию парковочных мест для водителей с ограниченными возможностями здоровья.