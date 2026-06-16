В Красноярске прокуратура запретила жильцам на Лесопарковой парковаться на местах для инвалидов

В Красноярске прокуратура помогла восстановить права инвалида на специальные парковочные места во дворе дома на улице Лесопарковой. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Речь идет о придомовой территории дома № 17д. Застройщик предусмотрел там три машино-места для инвалидов, однако установил только один дорожный знак. При этом он находился в зеленых насаждениях, поэтому его действие фактически не распространялось на всю парковочную зону.
Из-за этого специальные места регулярно занимали жильцы, которые не имели права пользоваться парковкой для инвалидов. Управляющая компания не проверила, правильно ли организованы парковочные места, и не предъявила претензий застройщику.
После вмешательства прокуратуры Октябрьского района руководителю управляющей организации внесли представление. Компания оперативно установила дополнительные дорожные знаки. Теперь парковочные места для инвалидов используются по назначению.
Прокуратура продолжает контролировать соблюдение законодательства о социальной защите инвалидов.