Роман закрутился у снежных барсов в Саяно-Шушенском заповеднике

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Саяно-Шушенском заповеднике в объектив фотоловушки попали два ирбиса — самка по кличке Хулиганка и самец Межел. На кадрах видно их первое «знакомство», которое специалисты описывают как своеобразный ритуал общения.
Самка активно приближается к самцу, «бодает» его и издает низкие звуки. По словам ученых, такое поведение не агрессия, а форма приветствия и проявления интереса. Самец реагирует спокойно — прижимается к земле, а затем животные начинают играть и исследовать друг друга.
Как отмечают специалисты заповедника, оба барса сейчас находятся в периоде освоения территории. Хулиганка недавно отделилась от матери, а Межел прибыл на новый участок в конце 2025 года. Сейчас их территории частично пересекаются.
Ученые не исключают, что в будущем эта встреча может стать началом формирования пары и появления потомства в западно-саянской группировке снежного барса.
Редкие кадры получены в рамках проекта по изучению и сохранению снежного барса на северной границе ареала при поддержке Русского географического общества, сообщила пресс-служба Объединенной дирекции государственного природного биосферного заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор».
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