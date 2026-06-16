Роман закрутился у снежных барсов в Саяно-Шушенском заповеднике

Самка активно приближается к самцу, «бодает» его и издает низкие звуки. По словам ученых, такое поведение не агрессия, а форма приветствия и проявления интереса. Самец реагирует спокойно — прижимается к земле, а затем животные начинают играть и исследовать друг друга.