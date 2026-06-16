В Перми назвали сроки проведения фестиваля «Город встреч»

Летний фестиваль «Город встреч» стартовал 12 июня в День России и День города Перми. Его открыли академический хор «Млада» и певица Татьяна Куртукова. Их выступление на городской эспланаде собрало более 25 тыс. человек. Праздничные мероприятия в День города и День России посетили 140 тыс. жителей и гостей региона.