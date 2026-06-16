Расписание БК «Пари НН» станет известно 23 июня после Совета Единой Лиги ВТБ

Расписание матчей баскетбольного клуба «Пари НН» на сезон 2026/27 в Единой Лиге ВТБ станет известно 23 июня — в этот день Совет утвердит состав участников, формат и регламент чемпионата.
Как сообщают в пресс-службе лиги, в совещании примут участие ее руководство и представители клубов. Организаторы обещают полную публикацию календаря на официальном сайте Лиги после пресс конференции.
Напомним: в сезоне 2025/26 в Единой Лиге ВТБ выступали 11 клубов. Чемпионом стал московский ЦСКА. «Пари НН» занял девятое место и не попал в плей-офф.
Ранее сообщалось, что БК «Пари НН» официально опроверг слухи о задержках зарплат игрокам и персоналу.