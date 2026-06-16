Новый кинотеатр откроется в нижегородском ТЦ «Фантастика»

Новый кинотеатр в нижегородском ТЦ «Фантастика» в ближайшее время. Он заменит ушедшую сеть «Синема Парк», сообщили в торговом центре.
Зрителям обещают огромные экраны, мощный звук и мягкие кресла. Помимо этого будет доступна услуга заказа еды и напитков прямо в зал.
«Это не просто событие, а новая эпоха киновечеров. И она совсем близко», — говорится в сообщении.
Дату открытия кинотеатра объявят в социальных сетях торгового центра.
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