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Новый кинотеатр откроется в нижегородском ТЦ «Фантастика»

Зрителям обещают огромные экраны, мощный звук и удобные кресла.

Источник: Живем в Нижнем

Новый кинотеатр в нижегородском ТЦ «Фантастика» в ближайшее время. Он заменит ушедшую сеть «Синема Парк», сообщили в торговом центре.

Зрителям обещают огромные экраны, мощный звук и мягкие кресла. Помимо этого будет доступна услуга заказа еды и напитков прямо в зал.

«Это не просто событие, а новая эпоха киновечеров. И она совсем близко», — говорится в сообщении.

Дату открытия кинотеатра объявят в социальных сетях торгового центра.

Ранее мы писали, что 20 локаций Нижнего Новгорода попали в сериал «Камбэк» (18+) с Александром Петровым.