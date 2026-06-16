В Красноярске водители жалуются на огромные очереди в МРЭО

Красноярские водители жалуются на огромные очереди в МРЭО ГИБДД на улице Брянской — здесь работает всего одно окно на обмен прав. По словам подписчика сетевого издания ОСА, горожане ждут документов по три часа и больше.
«Запись через “Госуслуги” на 20 дней вперед, это при стоимости услуги четыре тысячи рублей. Вот это сервис! Просто шансов минимум за целый рабочий день пройти», — гневно комментирует автовладелец.
При этом график работы у единственного окна очень скромный — в 16:00 людей уже не принимают.
В Госавтоинспекции журналистам ответили, что их сотрудники отслеживают ситуацию на пунктах регистрации и выдачи документов. При необходимости дорожные полицейские рассмотрят вопрос об открытии дополнительных окон приема граждан.
Ранее мы писали, что в Красноярске в погоне за нарушителем попал в аварию мотоциклист полка ДПС.