Спектакль Владимира Машкова станет главным событием фестиваля «Язык мира» в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске объявили центральное событие фестиваля «Язык мира — 2026».
Им станет спектакль «В списках не значился» Театра Олега Табакова в постановке Владимира Машкова.
Это история о солдате, любви и нравственном выборе на фоне войны. В спектакле живая актерская игра соединяется с масштабными экранными сценами, создавая эффект полного погружения.
Показы пройдут 5 сентября в 19:00 и 6 сентября в 18:00 в Театре оперы и балета имени Д. Хворостовского.
Билеты уже доступны на сайте фестиваля. Спектакль можно посетить по Пушкинской карте.
Фестиваль театра юного зрителя «Язык мира» проходит при поддержке министерства культуры Красноярского края и связан с предстоящим празднованием 400-летия Красноярска.
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