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Только 39% компаний Калининграда готовы брать на работу пенсионеров

Еще меньше фирм готовы удержать сотрудников-пенсионеров.

Только 39% компаний Калининграда готовы брать на работу пенсионеров. Еще 36% работодателей нанимают пенсионеров на отдельные позиции. 25% работодателей не рассматривают соискателей пенсионного возраста в качестве кандидатов.

Об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на недавнее исследование.

Отмечается, что чем острее дефицит кадров, тем лояльнее руководство компаний к пожилым. Возрастных кандидатов рассматривают на любые позиции, если соискатель — опытный специалист. Пенсионеров нанимают квалифицированными рабочими, инженерами, продавцами или менеджерами по продажам, водителями, врачами, уборщиками и охранниками. Также в списке кладовщики, бухгалтеры и повара.

25% компаний старается удержать сотрудников, вышедших на пенсию. 44% не прилагают никаких усилий к удержанию.

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