Только 39% компаний Калининграда готовы брать на работу пенсионеров

Отмечается, что чем острее дефицит кадров, тем лояльнее руководство компаний к пожилым. Возрастных кандидатов рассматривают на любые позиции, если соискатель — опытный специалист. Пенсионеров нанимают квалифицированными рабочими, инженерами, продавцами или менеджерами по продажам, водителями, врачами, уборщиками и охранниками. Также в списке кладовщики, бухгалтеры и повара.