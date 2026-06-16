Депутаты Воронежской гордумы оказали помощь участникам СВО

Дьяченко подчеркнул, что депутаты Воронежской гордумы также регулярно помогают участникам спецоперации, направляя им различные ценные грузы. Так, недавно парламентарий Михаил Гамбург, который сам побывал на СВО, собрал и передал военнослужащим 30 комплектов пулеметных турелей с мониторами к ним. Эти изделия необходимы для защиты коридоров снабжения.