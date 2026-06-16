Депутаты Воронежской гордумы оказали помощь участникам СВО

Прием граждан, посвященный проблемам бойцов и ветеранов спецоперации, провел в столице Черноземья председатель городской Думы, Герой России Андрей Дьяченко.
В частности, к депутату обратился за помощью по ряду вопросов житель Воронежа, который сам участвовал в СВО. В больнице на территории Луганской республики ему неправильно оформили документы, из-за чего возникла сложная правовая ситуация. Андрей Дьяченко взял решение проблемы под личный контроль.
Еще одна заявительница, жена участника СВО, рассказала о затруднениях, возникших при передаче на фронт автомобилей от волонтеров. Спикер городского парламента посоветовал женщине обратиться в региональное отделение Общероссийского народного фронта.
Дьяченко подчеркнул, что депутаты Воронежской гордумы также регулярно помогают участникам спецоперации, направляя им различные ценные грузы. Так, недавно парламентарий Михаил Гамбург, который сам побывал на СВО, собрал и передал военнослужащим 30 комплектов пулеметных турелей с мониторами к ним. Эти изделия необходимы для защиты коридоров снабжения.
Председатель гордумы выразил благодарность всем неравнодушным людям, которые принимают участие в такого рода деятельности.